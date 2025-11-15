Croacia clasifica al Mundial 2026

Croacia aseguró un lugar en la Copa del Mundo del próximo año con una victoria el viernes 3-1 que terminó con el sueño de las Islas Feroe, y los Países Bajos se acercaron a la clasificación al empatar en Polonia .

Croacia sabía antes del inicio que evitar la derrota en Rijeka garantizaría la clasificación, pero fue sorprendida a los 16 minutos cuando Geza David Turi anotó con un disparo desviado.

El subcampeón de la Copa del Mundo 2018 se recuperó rápidamente, sin embargo, Josko Gvardiol empató al 23. Haciendo su regreso al equipo nacional después de dos años de ausencia, Petar Musa puso a Croacia adelante 2-1 después del medio tiempo con una asistencia de Josip Stanisic. En completo control, Croacia añadió un tercer gol cuando Nikola Vlasic remató de volea un preciso centro de Ivan Perisic en el segundo palo.

Fue el último partido de las Islas Feroe en el Grupo L y el equipo terminará detrás del subcampeón, la República Checa. El equipo en segundo lugar avanza a los playoffs para la Copa del Mundo coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Montenegro venció a Gibraltar 2-1 en el otro partido del grupo.

GRAN EMPATE PARA LOS HOLANDESES

El entrenador Ronald Koeman y los Países Bajos remontaron en Varsovia para empatar 1-1 con Polonia y dar un paso importante hacia la clasificación directa en el Grupo G.

Con un partido por jugar, los holandeses lideran el grupo, tres puntos por delante de los polacos después de que el tanto del empate de Memphis Depay en la segunda mitad cancelara el gol inicial de Jakub Kaminski. Los Países Bajos también tienen una mejor diferencia de goles antes del partido final contra Lituania. Polonia enfrentará el lunes a Malta.

ALEMANIA Y ESLOVAQUIA LUCHAN POR EL PRIMER PUESTO

En el Grupo A, Alemania tiene garantizado un lugar entre los dos primeros después de que Nick Woltemade anotara dos veces en una victoria desordenada 2-0 en Luxemburgo. Eslovaquia anotó tarde para vencer 1-0 a Irlanda del Norte como visitante.

Alemania y Eslovaquia están empatados en puntos y se enfrentarán el lunes en Leipzig en un partido que decidirá el ganador del grupo. Eslovaquia tuvo dos goles anulados antes de que Tomás Bobcek rompiera el empate en el tiempo añadido.

MALTA SORPRENDE A FINLANDIA CON UNA RARA VICTORIA

Malta logró su primera victoria en la eliminatoria a la Copa del Mundo de 2026 tras convertir su único disparo a puerta para sorprender el viernes 1-0 a Finlandia en Helsinki en el Grupo G. Según la Asociación de Futbol de Malta, esta fue apenas la cuarta victoria de su selección en la historia de las eliminatorias a la Copa del Mundo.

El centrocampista Jake Grech salió de la banca a los 79 minutos y marcó el gol decisivo tres minutos después desde el borde del área. Fue apenas la segunda anotación de Malta en siete encuentros de clasificación, frente a 16 encajados.

Malta ascendió al cuarto lugar en el Grupo G de Europa, a cinco puntos de Finlandia, que no tienen posibilidad de clasificar.