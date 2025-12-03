logo pulso
Cruz Azul y Tigres quieren la gloria

La Máquina y los Felinos, frente a un examen que se antoja difícil

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Cruz Azul y Tigres quieren la gloria

México.- Tras el cuestionado desempeño que tuvo Cruz Azul en el partido de vuelta frente a Chivas, este miércoles buscará demostrar que es un digno contendiente para levantar el trofeo del balompié nacional cuando reciba a Tigres en el partido de ida de la primera semifinal del Apertura 2025.

La Máquina avanzó a la siguiente etapa luego de derrotar 3-2 al Guadalajara; sin embargo, el propio Nicolás Larcamón reconoció que estuvieron a punto de quedar fuera de la liguilla, así que deberán sacar ventaja de su localía en el estadio de Ciudad Universitaria.

Las exigencias son muchas y el argentino sabe que están frente a una gran oportunidad y confía en que el equipo aprendió de sus errores y buscarán ser más proactivos frente a los felinos.

Por su parte, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León lograron lo que parecía muy imposible, remontar el marcador global (quedaron 3-0 en el partido de ida) y golear a los aguerridos Xolos para finalizar 5-3 y con ello, seguir en la lucha por el campeonato.

La estrategia de Guido Pizarro surtió efecto y con un doblete de Brunetta junto a las anotaciones de Ibáñez, Herrera y Vigon, Tigres se impuso e impidió cualquier reacción de la Jauría logrando con ello su pase a la semifinal.

Ahora, La Máquina y los Universitarios están frente a un examen que se antoja difícil, no solo porque ocuparon el segundo y tercer lugar del torneo regular, sino porque han llegado en igualdad de condiciones.

El encuentro de ida se realizará este miércoles 3 de diciembre en punto de las 19:00 hora centro, en el Estadio Olímpico Universitario y el partido de vuelta, el próximo sábado 6 de diciembre a las 21:10.

