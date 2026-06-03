Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo
La presencia de Gallardo y dirigentes en un acto público indica una posible alianza electoral, señaló
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La posibilidad de una eventual coalición entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena en San Luis Potosí rumbo a los próximos procesos electorales comenzó a perfilarse como un escenario que el PAN ya incorpora en su análisis político.
El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, consideró que su partido debe prepararse ante ese eventual escenario, a partir de la lectura que dejó la aparición conjunta de liderazgos de ambos partidos durante el acto del domingo en Plaza de Armas con motivo del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la concentración se observó la presencia en el mismo templete del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y dirigentes del PVEM en la entidad, junto con representantes de Morena, como Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal del partido, lo que para el legislador panista evidencia una recomposición en la relación entre ambas fuerzas políticas, tras haber mostrado tensiones en el pasado reciente.
"De ver que existía una relación un poco ríspida, ahora sí que viendo desde atrás, pues salen unidos en un templete el domingo, ¿verdad? Y eso habla de que una operación política no sea del centro, ¿de dónde va? (...) Y hasta se levantaron las manos cuando ni siquiera a veces no se podían ni saludar ni ver", comentó.
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El legislador panista afirmó finalmente que este escenario obliga al PAN a anticiparse a una posible coalición entre ambas fuerzas en la entidad. "Yo creo que en San Luis Potosí existen grandes posibilidades de que el Partido Verde y Morena vayan en coalición y en el PAN nos tenemos que preparar para ese escenario", señaló.
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