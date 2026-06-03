logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo

La presencia de Gallardo y dirigentes en un acto público indica una posible alianza electoral, señaló

Por Ana Paula Vázquez

Junio 03, 2026 12:44 p.m.
A
Rubén Guajardo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rubén Guajardo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La posibilidad de una eventual coalición entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena en San Luis Potosí rumbo a los próximos procesos electorales comenzó a perfilarse como un escenario que el PAN ya incorpora en su análisis político.

      El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, consideró que su partido debe prepararse ante ese eventual escenario, a partir de la lectura que dejó la aparición conjunta de liderazgos de ambos partidos durante el acto del domingo en Plaza de Armas con motivo del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum.

      En la concentración se observó la presencia en el mismo templete del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y dirigentes del PVEM en la entidad, junto con representantes de Morena, como Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal del partido, lo que para el legislador panista evidencia una recomposición en la relación entre ambas fuerzas políticas, tras haber mostrado tensiones en el pasado reciente.

      "De ver que existía una relación un poco ríspida, ahora sí que viendo desde atrás, pues salen unidos en un templete el domingo, ¿verdad? Y eso habla de que una operación política no sea del centro, ¿de dónde va? (...) Y hasta se levantaron las manos cuando ni siquiera a veces no se podían ni saludar ni ver", comentó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El legislador panista afirmó finalmente que este escenario obliga al PAN a anticiparse a una posible coalición entre ambas fuerzas en la entidad. "Yo creo que en San Luis Potosí existen grandes posibilidades de que el Partido Verde y Morena vayan en coalición y en el PAN nos tenemos que preparar para ese escenario", señaló.

      LEA TAMBIÉN

      Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

      Admitió que las denuncias únicamente procederían después de que haya candidatos oficiales

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo
      Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo

      Debe PAN prepararse ante eventual coalición PVEM-Morena: Guajardo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La presencia de Gallardo y dirigentes en un acto público indica una posible alianza electoral, señaló

      Sancionarán a delegado de Sedesore por despensas en el PVEM
      Sancionarán a delegado de Sedesore por despensas en el PVEM

      Sancionarán a delegado de Sedesore por despensas en el PVEM

      SLP

      Rubén Pacheco

      La dependencia tiene prohibido involucrar programas sociales con partidos políticos, dijo

      Video | Portales fake deben ser penalizados, coincide Gallardo
      Video | Portales fake deben ser penalizados, coincide Gallardo

      Video | "Portales fake" deben ser penalizados, coincide Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Reiteró que hay sitios digitales que no facilitan contacto para réplicas y publican contenido falso

      Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada
      Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada

      Decenas de militantes respaldan cese de líder petista: Diputada

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El dirigente estatal mantiene un trabajo "nulo" y "opaco", señaló Leticia Vázquez Hernández