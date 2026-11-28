SLP busca aplicar más de medio millón de vacunas contra COVID-19
Las dosis son gratuitas en centros de salud y brigadas
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La campaña invernal de vacunación contra COVID-19 en San Luis Potosí tiene como meta aplicar 582 mil 350 dosis. Las vacunas están disponibles en los centros de salud y en las brigadas de Visitando Corazones, informó la Secretaría de Salud estatal.
Desde el 15 de octubre, ocho personas han dado positivo a COVID-19 en el estado y ninguna ha requerido hospitalización, según el reporte de la dependencia.
Salud llamó a vacunarse especialmente a mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
La campaña también incluye a niñas y niños. La vacuna de Moderna se aplica desde los seis meses de edad y la de Pfizer, a partir de los 12 años.
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Para recibir la dosis basta con presentar la Cartilla Nacional de Salud o una identificación oficial.
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