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Atlas necesita vencer a Toluca por al menos dos goles, mientras que a Monterrey le sirve una victoria por cualquier marcador ante América. Este sábado 28 de noviembre se definen los primeros dos semifinalistas del Apertura 2026 de la Liga MX, con los partidos de vuelta en Guadalajara y Ciudad de México.

19:00 horas | Atlas vs. Toluca | Estadio Jalisco

Toluca llega a Guadalajara con la ventaja del 2-0 que consiguió en el Nemesio Díez. Los Diablos Rojos avanzan si ganan, empatan o pierden por un gol. Para Atlas, una victoria por dos goles igualaría el marcador global y le daría el pase por haber terminado cuarto en la tabla, un puesto arriba de Toluca. Si gana por tres o más, clasifica por el global.

21:10 horas | América vs. Monterrey | Estadio Banorte

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Tras el 0-0 de la ida en el Estadio BBVA, América avanza con una victoria o con cualquier empate, incluso con goles. Las Águilas terminaron terceras en la fase regular y tienen a su favor el desempate ante Rayados, que fue sexto. Monterrey necesita ganar en la capital para llevarse el boleto.

Ambos partidos se transmitirán en México por Canal 5, TUDN y ViX, en horario del centro del país. El domingo se definirán los otros dos boletos con los encuentros Chivas-Pachuca y Cruz Azul-León.