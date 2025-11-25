Disputará atleta potosina Campeonato Sudamericano Master

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. anunció oficialmente la participación de la destacada atleta potosina María del Rosario Cervantes Méndez en el XXII Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster 2025, evento que se llevará a cabo del 24 al 30 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile.

Cervantes Méndez, una de las figuras más consolidadas del atletismo máster mexicano, competirá en tres pruebas de alta exigencia dentro de la disciplina de marcha atlética: 3000 metros caminata, 5000 metros caminata y 10000 metros caminata

Con una trayectoria respaldada por múltiples medallas nacionales e internacionales, así como por actuaciones sobresalientes en campeonatos continentales y mundiales, María del Rosario se ha posicionado como una referente indiscutible del deporte máster en México y un orgullo para el atletismo potosino.

Su presencia en este campeonato no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para San Luis Potosí y para el país, reafirmando el compromiso y la calidad de los atletas máster mexicanos en el ámbito internacional.

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. extendió sus mejores deseos a la atleta, confiada en que su entrega, disciplina y experiencia la llevarán a tener una destacada participación, dejando en alto el nombre del estado y de México en esta importante competencia sudamericana.