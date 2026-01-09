logo pulso
Dolphins cesan a Mike McDaniel

Por AP

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
MIAMI GARDENS.- Los Dolphins despidieron el jueves al entrenador Mike McDaniel tras una temporada de 7-10 y que llevó a que Miami se perdiera los playoffs por segundo año consecutivo.

La decisión pone fin a la etapa de cuatro años de McDaniel en Miami, un período definido por altas expectativas que finalmente no se cumplieron.

“Después de una cuidadosa evaluación y extensas discusiones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral. Informé a Mike McDaniel esta mañana que ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe”, expresó el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, en un comunicado publicado la mañana del jueves.

Los Dolphins tuvieron un récord de 35-32 bajo el mando de McDaniel, clasificándose a los playoffs en sus dos primeras campañas, pero quedando fuera en la primera ronda. Miami se perdió la postemporada en 2024 tras ser eliminado por los Jets en el último juego de la campaña regular. 

