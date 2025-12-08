Doménec Torrent seguirá con Rayados

Tan pronto terminó el partido y en Rayados las voces que susurraban comenzaron a gritar. Después de otro semestre donde no se cumplió el objetivo del Campeonato, ¿qué pasaría con el proyecto? De entrada, Domenec Torrent seguirá como DT.

La decisión de continuar con el ciclo fue clara. Esto sucedió después de una reunión que duró poco más de tres horas entre directiva y cuerpo técnico. El contexto del encuentro pasó por el análisis y la reflexión del primer semestre del catalán al frente de los albiazules, y no por su continuidad.

Con altibajos muy marcados en Liga MX, Leagues Cup y Mundial de Clubes, los regios realizarán movimientos acordes a los perfiles que pida el español para el próximo mercado de transferencias. Tendrán como prioridad reforzar la zona baja ante las salidas de Sergio Ramos y Héctor Moreno (retiro), además de tener opciones de peso en la banca que permitan cambiar de rumbo un cotejo.

Aunado a ello, tanto José Antonio Noriega, presidente deportivo, como Héctor Lara, director deportivo, deberán analizar las situaciones de Sebastián Vegas y Johan Rojas, elementos con contrato vigente en el club. Esto sucederá a pesar de que sus etapas en Colo Colo y Necaxa terminaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ya pasaron tres años de la llegada de José Antonio Noriega a la presidencia deportiva de Rayados y no han llegado los títulos para los albiazules. La última vez que levantaron la copa fue en el Apertura 2019.

Con contrataciones millonarias, cuatro directores técnicos en el proceso y tres elegidos por él mismo, además de constantes Liguillas en las que se quedaron a la orilla por posición en la tabla, la presión será máxima para Noriega con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina.