Dominan jornada policías y bomberos mexicanos

Con gran éxito concluyó este lunes la segunda jornada de los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos en la capital potosina, donde se llevaron a cabo intensas competencias en Judo, CrossFit y ciclismo contra-reloj, además de pruebas de tiro deportivo y el inicio del futbol 5.

Desde temprana hora, las sedes deportivas de la capital potosina se llenaron de energía y entusiasmo, destacando la participación de atletas provenientes de diversos países. En el primer cuadro de la ciudad, las disciplinas de Judo y CrossFit acapararon la atención del público con emocionantes combates y pruebas de fuerza que pusieron a prueba la destreza y resistencia de los participantes.

En la disciplina de Judo, México se consolidó como potencia al obtener la mayoría de los primeros lugares. En la categoría femenil -65 kg, Ivonne Guadalupe Mata se llevó el oro, seguida de Elizabeth Guadalupe Martínez, también mexicana. En varonil -66 kg, el campeón fue José Rosario Quezada, de República Dominicana; mientras que en -73 kg, Alberto Robledo, de México, obtuvo el primer puesto, etc.

Las pruebas de CrossFit, realizadas en pleno corazón de la ciudad, dejaron ver la gran preparación de los cuerpos de seguridad y rescate. En la categoría varonil open hasta 34 años, el primer lugar fue para Bruno Amori (Brasil), seguido por Fernando Lozano y Fernando Pérez-Ángel Pérez, ambos de México. En open femenil hasta 34 años, el podio fue completamente mexicano, encabezado por Paulette González, Daniela Guadalupe y Alma Sosa, entre otros resultados.

En las pruebas de ciclismo contra-reloj, México volvió a dominar. En la categoría varonil seniors (35-44 años), Juan Carlos González Vega se quedó con el primer lugar, seguido por Miguel Ángel Almazán y Juan Gerardo Romero.

En máster 45-54 años, Enrique Alberto Oros se adjudicó la victoria, con Agustín Herrera segundo y Yuri Espinal, de Honduras, en tercero. En la categoría gran máster (más de 65 años), el estadounidense Rolando Cruz fue el ganador. Por su parte, en la open femenil hasta 34 años, Raquel Guzmán Castillo y Fabiola Ángeles Lucas, ambas mexicanas, ocuparon el primero y segundo lugar, respectivamente.