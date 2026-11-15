Rubén Albarrán apoya marcha antiespecista en CDMX

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Rubén Albarrán fue uno de los famosos que acudió a la marcha contra el especismo, la cual, se llevó a cabo, este sábado, 14 de noviembre; el líder de Café Tacvba y Los K´comxtles, que dejó de comer carne, desde hace 40 años, es consciente de que, el veganismo, no es sólo un estilo de vida, sino una lucha política.

La presencia de Albarrán durante la marcha, la cual logró convocar alrededor de 400 personas, no pasó desapercibida; fueron varios los grupos de activistas que se acercaron al músico para rescatar alguna de sus posturas relacionadas al movimiento, que insta a la población a hacer consciencia sobre la importancia de erradicar la idea de que las personas son superiores a los animales.

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"Vine a apoyar la marcha antiespecista", dijo al medio independiente "La audiencia". "Yo soy vegano y, todos los animales, todos los seres vivos los considero mis hermanos, estamos en esta lucha, tratando de concientizar a las personas, de que no es necesario alimentarse y violentar a otras especies, es posible llevar una vida mucho más amorosa y compasiva", precisó.Albarrán, como ha contado en diversas ocasiones, dejó de comer carne, de forma paulatina, desde que tenía 18 años; primero dejó el cerdo, después la res, el pollo, el pescado y los mariscos, por último, dejó los lácteos y, desde hace 20 años, es completamente vegano.Con los años, como confesó en la manifestación, cayó en la cuenta que el veganismo no se trataba sólo de no comer carne, o alimentos derivados de animales, sino de una ideología que busca cuestionarse la actividad antropocentrista, en la que los humanos se consideran el centro de la existencia y, por ello, es justificable el uso de todos recursos, incluído, el animal, para su subsistencia."Poco a poco (me di cuenta), la verdad es que, antes, no había tanta información, yo comencé a ser vegetariano porque vi un documental acerca de los rastros y, ahí, comencé mi camino gracias a eso, he durado, empecé hace 40 años, de vegano llevo 30 (años); empecé a ser más consciente acerca de la explotación de los animales", ahondó.