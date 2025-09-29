Dramática victoria del Arsenal sobre Newcastle

MANCHESTER, Inglaterra.- Gabriel anotó un gol a los 96 minutos para que el Arsenal remontara y asegurara una dramática victoria el domingo 2-1 sobre el Newcastle en la Liga Premier para cerrar la brecha con el líder Liverpool.

El defensor se elevó para cabecear un tiro de esquina en el tiempo de descuento que colocó al equipo de Mikel Arteta en el segundo lugar de la clasificación, a dos puntos del campeón defensor Liverpool. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lo describió como una victoria “de declaración”.

“Hay oportunidades, hay momentos en la temporada, tienes que encontrar la manera de ganar”, dijo.

La victoria permitió al Arsenal aprovechar al máximo la primera derrota de la temporada del Liverpool, que el sábado perdió 2-1 ante el Crystal Palace el sábado. Ese partido también se decidió por un gol en el tiempo de descuento del exdelantero del Arsenal Eddie Nketiah.

Un día después, fue el turno del Arsenal de producir un final cardiaco después de ir perdiendo gran parte del partido tras el gol de Nick Woltemade en el minuto 34.

Mikel Merino igualó con un cabezazo al 84 y Gabriel selló los tres puntos en el tiempo añadido.

Horas antes Aston Villa consiguió su primera victoria de la temporada en la liga con un triunfo 3-1 contra el Fulham.

Más drama al final

Por segunda semana consecutiva, el Arsenal necesitó un acto de rescate tardío.

Un gol a los 93 minutos de Gabriel Martinelli salvó un empate 1-1 contra el Manchester City la semana pasada. Y el cabezazo de Merino pareció que les iba a rescatar otro punto.

Incluso con eso, todavía habría habido la sensación de una oportunidad perdida para el Arsenal después de la derrota del Liverpool en el Palace. Cualquier sensación de frustración, sin embargo, se convirtió en pura alegría cuando Gabriel cabeceó desde cerca.

“Es increíble, hombre, goles ganadores tardíos. No hay nada mejor en el fútbol. Sin palabras”, dijo el delantero del Arsenal Bukayo Saka.

Gabriel se dejó caer de rodillas al pitido final y, con ambos puños cerrados, rugió de celebración. Él y sus compañeros sabrán la importancia potencial de la victoria, que puso presión sobre un equipo del Liverpool que ha necesitado una sucesión de goles tardíos para evitar perder puntos esta temporada. Uno de esos llegó contra el Newcastle en agosto cuando Rio Ngumoha anotó en el décimo minuto del tiempo añadido para asegurar una victoria 3-2.

La historia se repitió con el Newcastle, pero el Arsenal podría señalar varias ocasiones en las que fue negado por la suerte, el VAR o la brillantez del portero Nick Pope.