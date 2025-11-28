logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Eagles, a desquitarse contra los Bears

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Eagles, a desquitarse contra los Bears

México.- El Black Friday es el día en que se inaugura la temporada de compras navideñas, con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes en el mundo; sin embargo, desde hace dos años, la NFL optó por empezar una nueva tradición de juegos y acaparar los reflectores el día posterior a Acción de Gracias.

Esta vez, los protagonistas serán los Eagles de Filadelfia (8-3) y los Bears de Chicago (8-3).

Leyendas del futbol americano como Ryan Fitzpatrick, Richard Sherman y Andrew Whitworth, serán los comentaristas del partido (difundido a través de Prime Video) y compartieron su emoción por llevar la NFL a millones de hogares en todo el mundo.

“Los Eagles y Jalen Hurts responderán y mostrarán una mejor versión este juego”, declaró Fitzpatrick, confiando en que los dirigidos por Nick Sirianni se recuperarán de la derrota con los Cowboys, donde dejaron ir una ventaja de 21 puntos. Filadelfia cedió el liderato de la Conferencia Nacional y buscará recuperar la memoria ante Chicago, que vive una temporada de ensueño y quiere mantenerse en la cima de la División Norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De la mano de Ben Johnson, los Bears se han convertido en una de las grandes revelaciones y en el Lincoln Financial Field podrían firmar su quinta victoria seguida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bengals le amargan la noche a Ravens
Bengals le amargan la noche a Ravens

Bengals le amargan la noche a Ravens

SLP

EFE

Miguel Herrera admite su fracaso
Miguel Herrera admite su fracaso

Miguel Herrera admite su fracaso

SLP

El Universal

Neymar pone en riesgo su carrera
Neymar pone en riesgo su carrera

Neymar pone en riesgo su carrera

SLP

El Universal

Triunfa Green Bay sobre Detroit
Triunfa Green Bay sobre Detroit

Triunfa Green Bay sobre Detroit

SLP

AP

Love iguala su mejor marca con 4 pases de TD en la primera mitad