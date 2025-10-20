El ADSL Femenil cae ante Tigres

En la penúltima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, el Atlético de San Luis no logró frenar la contundencia de Tigres y cayó por marcador de 5-1 en su visita al Estadio Universitario.

El conjunto potosino inició el encuentro con ímpetu, buscando generar peligro por las bandas. Al minuto 17, un disparo fue rechazado por la defensa felina, y poco después Wendy Natis intentó con un tiro que pasó por encima del arco. Al 22’, Elaily Hernández-Repreza evitó el gol al despejar un balón sobre la línea, manteniendo momentáneamente el empate.

Sin embargo, la presión de Tigres rindió frutos al minuto 30, cuando Chrestinah Kgatlana aprovechó un mano a mano para abrir el marcador. Apenas cuatro minutos después, Jennifer Hermoso amplió la ventaja con un remate de cabeza, y al 44’, nuevamente Kgatlana firmó el tercer tanto con un potente disparo al arco.

En la segunda mitad, las locales continuaron con su dominio y al 54’ María Sánchez marcó el cuarto gol del encuentro. Atlético de San Luis buscó reaccionar y al 63’ estuvo cerca del descuento con un intento de Rebeca Contreras, pero la portera rival intervino oportunamente. Cinco minutos más tarde, una falta en el área fue sancionada con penal a favor de las potosinas, que Farlyn Caicedo transformó en gol al 68’, descontando para el 4-1.

En la recta final, al minuto 82, Jheniffer Da Silva sentenció el marcador 5-1 con un disparo dentro del área, asegurando la victoria de Tigres ante su afición.

Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil cerrará la Fase Regular del torneo el próximo sábado 1 de noviembre, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras, tras la pausa por la Fecha FIFA.