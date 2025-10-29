El líder Napoli vence a Lecce

ROMA.- A pesar de un plaga de lesiones, Napoli se despegó en la cima de la Serie A tras vencer el martes 1-0 a Lecce.

Kevin De Bruyne fue la más reciente baja que sufre el reinante campeón de Italia. Es probable que el mediocampista belga no regrese sino hasta febrero después de una grave lesión de muslo en la victoria 3-1 sobre el Inter de Milán el pasado fin de semana.

Frank Anguissa anotó el único gol del partido en la cancha de Lecce después de que el portero napolitano Vanja Milinkovic-Savic atajó el penal ejecutado por el adolescente Francesco Camarda.

Napoli se colocó tres puntos por delante de la Roma, que este miércoles recibe a Parma. El AC Milan se situó a la par en puntos con la Roma tras un empate 1-1 en el campo del Atalanta. El conjunto Rossonero recibe a la Roma el domingo.

Lecce quedó dos puntos por encima de la zona de descenso.

Napoli sufrió para someter a Lecce. El equipo local tuvo una gran oportunidad de tomar la delantera cuando se le concedió un penal al inicio de la segunda mitad tras una larga revisión de video, ya que se consideró que Juan Jesús había tocado con la mano el cabezazo de Kialonda Gaspar.

Milinkovic-Savic es conocido como un especialista en atajar penales y cumplió con su reputación al tapar el disparo de Camarda. El serbio ha parado cinco de los últimos nueve penales que ha enfrentado.

Camarda, un jugador de 17 años cedido por el Milan, parecía desconsolado y se le vio llorando en el banquillo después de ser sustituido a los 70 minutos.