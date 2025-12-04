logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Madrid rompe su mala racha

Mbappé noquea al Athletic con un doblete y disipa la crisis de los merengues

Por AP

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
El Madrid rompe su mala racha

MADRID.- Kylian Mbappé firmó un doblete y el Real Madrid despachó el miércoles 3-0 al Athletic Bilbao para poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en la Liga española.

Eduardo Camavinga también marcó en la visita al estadio San Mamés para un Madrid que se colocó a un punto del líder Barcelona, que el martes venció 3-1 al Atlético de Madrid.

Ambos partidos de la 19ª jornada se adelantaron porque Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético jugarán en la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí. El Madrid venía de encadenar empates en la liga contra Girona, Elche y Rayo Vallecano. Fue la segunda victoria del cuadro merengue en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Mbappé ha marcado siete goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones. El astro francés había anotado una vez contra Girona y cuatro veces en el triunfo 4-3 de visita a Olympiakos en la Liga de Campeones. Contabiliza 30 goles en 24 partidos entre club y selección esta temporada y es el máximo goleador tanto en La Liga española como en la Liga de Campeones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mbappé anotó su primer gol el miércoles al culminar un contragolpe en el séptimo minuto. Controló el balón cerca del mediocampo y superó a un par de defensores durante su carrera antes de encontrar la red desde el borde del área.

Camavinga aumentó la ventaja con un cabezazo desde corta distancia a los 42, y Mbappé consiguió su segundo gol con un formidable disparo desde casi 30 metros a los 59.

Camavinga tuvo que ser reemplazado a los 69 por una aparente lesión. El Madrid también perdió a Trent Alexander-Arnold debido a un problema físico a los 55.

El Athletic, que marcha en el octavo lugar, apenas ha logrado dos victorias en sus últimos ocho partidos.

El Madrid recibirá al Celta de Vigo el domingo en su regreso al estadio Santiago Bernabéu. El Athletic recibirá el sábado al Atlético, cuarto en la tabla.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trail Blazers ganan ante los Cavaliers
Trail Blazers ganan ante los Cavaliers

Trail Blazers ganan ante los Cavaliers

SLP

AP

Fallece joven promesa del box
Fallece joven promesa del box

Fallece joven promesa del box

SLP

Ana Paula Vázquez

Desde muy joven David Hernández mostró un fuerte interés por el pugilismo

Clippers ya sin Paul rompen mala racha
Clippers ya sin Paul rompen mala racha

Clippers ya sin Paul rompen mala racha

SLP

AP

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial
Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

SLP

El Universal