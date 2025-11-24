Aparece hombre muerto en bodegas abandonadas

Matehuala.- La mañana del domingo en la calle Bulevar Héroes Potosinos en las antiguas instalaciones de la Renault se encontró una persona de sexo masculino muerta, al parecer el hombre sufrió un infarto y nadie pudo ayudarlo y falleció en el lugar.

Los hechos fueron denunciados cuando personas que pasaban por las antiguas instalaciones de la Renault, vieron una persona tirada en el piso, por lo que se comunicaron al número de emergencias 911 para reportar y pedir auxilio a corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de corporaciones de emergencia, al revisar al hombre, vieron que ya no presentaba signos vitales, quienes dijeron que presuntamente su muerte se debió a un infarto que sufrió, el hombre no fue identificado, pero al parecer se trataba de una persona que acostumbraba ir a tomar bebidas embriagantes en esta zona del llamado escuadrón de la muerte, que se reúnen en esta zona.

También se presentaron elementos del Ministerio Público quienes acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones adecuadas, aparentemente el hombre era de 55 años de edad y falleció por un infarto.

Cabe mencionar que ya van varios casos de personas del llamado escuadrón de la muerte que aparecen muertas en esta zona, pues sufren infartos por una probable congestión alcohólica.