El Tri se salva de la derrota

Un golazo agónico del “Bebote” evitó la caída de México ante Corea del Sur

Por EFE

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Santiago Giménez evitó este martes la caída de la selección mexicana de futbol, al darle el empate en el agregado 2-2 ante Corea del Sur, en un partido disputado en el Geodis Park de Nashville (EE.UU).

Por el Tri, que el sábado pasado empató sin goles con Japón en su primer partido de la fecha FIFA de septiembre, marcó también Raúl Jiménez. Son Heung-Min y Oh Hyeon-Gyu convirtieron por los surcoreanos, que junto con México está clasificado al Mundial 2026.

Los mexicanos fueron más peligrosos en el primer tiempo y su dominio se transformó en un gol al minuto 21, cuando Rodrigo Huescas le mandó un pase bombeado a Raúl Jiménez, quien cabeceó el balón para el 1-0.

Al 45, el Tri se quedó cerca de aumentar su ventaja, con un disparo de Johan Vásquez que el guardameta Kim Seung-Gyu atajó al tirarse a su poste izquierdo.

Hong Myung-bo, seleccionador surcoreano, hizo un par de cambios al iniciar la segunda parte, entre ellos ordenó el ingreso de Son Heung-Min, la estrella del equipo, quien hizo mejorar a su conjunto.

Son Heung-Min estuvo cerca de empatar al 49 y al 53, pero el portero Raúl Rangel lo evitó.

Al 65, Son logró igualar cuando Oh Hyeon-Gyu centró un pase que le permitió al jugador del LAFC marca de volea el 1-1.

Los asiáticos remontaron al 75. Oh Hyun-Gyu recibió un pase filtrado, se quitó a Vásquez, para definir con un tiro raso el 1-2.

Cuando parecía todo definido para la victoria de Corea del Sur, México sorprendió a la defensa con un pase de Sánchez a Giménez, quien en la media luna se dio media vuelta para de zurda convertir el 2-2 al 94.

