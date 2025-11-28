“El Virus” Ramírez por título regional

El boxeador potosino Erick Eduardo Ramírez Andrade “El Virus” volverá a los encordados este sábado 29 de noviembre con la mira puesta en conquistar el Título Regional del Occidente FECOMBOX, cuando enfrente al actual monarca Carlos López “El Charly” en La Peñita de Jaltemba, Nayarit.

El citado combate, pactado a ocho rounds en la división de peso paja (47.600 kg), será la pelea estelar de la velada y promete ser uno de los duelos más intensos de la jornada, pues ambos pugilistas llegan con motivaciones claras y cifras destacadas.

Ramírez Andrade, quien recientemente se incorporó a los entrenamientos bajo la dirección de Juan Carlos “Pez” Martínez en la colonia Rivas Norte de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó sentirse en óptimas condiciones para encarar este reto. El potosino destacó que su preparación ha sido intensa y que este combate tiene un valor especial para él.

“Me siento listo para esta pelea. Voy con la ilusión de salir con el brazo arriba y traerme este título, que se lo dedico a mi hijo Erick Edahí”, expresó “El Virus”, motivado por la reciente llegada de su primogénito de dos meses.

El campeón defensor, Carlos López, peleará nuevamente ante su gente y llega invicto con un récord profesional de 9-0, lo que incrementa el atractivo del duelo. Por su parte, Erick Ramírez suma nueve peleas profesionales, con siete victorias, un empate y una sola derrota, números que lo colocan como un retador serio en busca de consolidarse en el pugilismo nacional.