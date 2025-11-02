Equipo Canel’s-Java sigue a paso firme

La antepenúltima jornada de la Vuelta a Guatemala 2025 dejó un gran sabor de boca para el equipo Canel’s-Java, que enfrentó con determinación un exigente recorrido de 128.8 kilómetros entre San Juan La Laguna, Sololá y Tecpán, Chimaltenango, considerada una de las etapas más duras de toda la competencia por su altimetría superior a los 2,800 metros de desnivel acumulado.

La octava etapa presentó un desafiante terreno que combinó ascensos prolongados y descensos técnicos, escenario ideal para los escaladores, donde Heiner Parra volvió a demostrar su calidad al mantenerse entre los protagonistas de la montaña. Bajo la dirección técnica de Juan Monsiváis, los integrantes de Canel’s-Java disputaron siete premios de montaña, siendo los dos primeros de primera categoría los más determinantes.

El Alto de Pamezabal, con 4.6 kilómetros al 12.4% de pendiente media, fue el punto más exigente del día y donde se dieron los ataques más duros por parte de los favoritos. Parra se mantuvo activo intentando una ofensiva importante, aunque sin lograr conectar con el grupo líder, quedando muy cerca de los punteros.

En cuanto a las tres metas volantes disputadas (kilómetros 32, 62.4 y 94.7), el irlandés Cormac Daly no logró sumar puntos pese a mantenerse en la lucha, conservando su posición en la segunda plaza general de la clasificación intermedia.

Con el apoyo constante de sus compañeros, Parra y Ángel Gil protagonizaron un fuerte cierre, integrando el grupo perseguidor que se mantuvo a poco más de un minuto de la cabeza de carrera. Finalmente, Heiner Parra cruzó la meta en la posición 13, seguido de Ángel Gil en el puesto 16, ambos a dos minutos del vencedor. Ignacio Prado terminó en el lugar 40, Cormac Daly en el 50, Sebastián Brenes en el 65, mientras que Owen abandonó la competencia.

En la clasificación general individual, tras ocho etapas, Parra se ubica 16° a 10:46 minutos del líder, mientras que Gil ocupa el 17° a 14:13 minutos. Les siguen Prado (53°), Brenes (70°), Cormac (92°) y Owen (retirado). Por equipos, Canel’s-Java marcha en la novena posición.

En los apartados especiales, Cormac Daly continúa empatado en el segundo lugar de metas volantes con 23 puntos, seguido por Brenes (6°) y Prado (15°). En la clasificación de la montaña, Heiner Parra es el mejor del equipo al ubicarse en la posición 19.