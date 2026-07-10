España-Bélgica van por las semifinales

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Los Ángeles.- España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

España pasó su primera ´final´ del Mundial ante Portugal. El primer partido de máxima exigencia ante un rival que era otra de las favoritas a ser campeona del Mundo. No así Bélgica, una vez finalizada su generación de oro, pero que se clasificó a los cuartos de final tras las dudas de la fase de grupos, una remontada agónica ante Senegal y superar la tensión del ´caso Balogun´.

Más tranquila ha vivido España los últimos días en Estados Unidos. La victoria ante Portugal reforzó el plan de Luis de la Fuente. Ante Bélgica, repetirá el once titular y con la garantía demostrada de la importancia de los futbolistas de banquillo. Asistencia de Ferran Torres y gol de Mikel Merino para clasificar a la selección española.

Una alineación en la que España aún necesita encontrar la mejor versión de dos futbolistas trascendentales: Lamine Yamal y Pedri.

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El extremo, quien inició la concentración del Mundial con una lesión muscular, disputará su quinto partido consecutivo como titular. En el cuarto, ante Portugal, tenía ante él al defensor más duro que se ha encontrado en su carrera deportiva, Nuno Mendes. Este consiguió frenarle pero se retiró lesionado tras una carrera al espacio con Lamine Yamal. Aun así, entró Nelson Semedo al campo y Lamine Yamal no pudo imponerse.

Por una versión estelar del extremo del FC Barcelona pasan muchas de las opciones de España de lograr la segunda estrella de campeona del mundo, igual que por su compañero de club, Pedri.

El propio futbolista reconoció tras el partido ante Portugal que no fue su mejor actuación. No pudo imponerse con balón ni en los duelos. Recuperar al mejor Pedri, como ha ocurrido con Rodri, es clave para que España siga creciendo en el Mundial.

Un torneo que lo sustenta en dos fortalezas: la defensiva, sin encajar gol aún en el torneo y con un Unai Simón que, teniendo en cuenta los partidos desde Qatar 2022, encadena 609 minutos sin recibir un tanto; y la fortaleza de un grupo que se conoce desde categorías inferiores y que en cada partido aparece un protagonista.

Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino... Goleadores que han llevado a España a unos cuartos de final tras vencer a Portugal, una selección, a priori, de más entidad en el torneo.