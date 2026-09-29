Esperan veredicto del caso ManCity

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El mundo del fútbol espera la publicación oficial del veredicto, que podría extenderse a cientos de páginas, por parte de la comisión independiente que escuchó el caso a finales de 2024. Por ahora, la Premier mantiene silencio público.

Luego llega la sanción, que se impondrá tras una audiencia ante la misma comisión que emitió el veredicto. Una persona con conocimiento de la situación dijo que el momento en que se anuncie dependerá de la conclusión de una apelación que el City presentará. La persona habló bajo condición de anonimato.

Según la Regla W64 del manual de la Premier, existe una gama de sanciones disponibles para la comisión, desde una multa, hasta una deducción de puntos o la expulsión de la liga.

Como contexto, a Everton se le impuso una deducción récord de 10 puntos en 2023 —más tarde reducida a seis— por gastar de más en un periodo financiero (tres años hasta el final de la temporada 2021-22). Los cargos contra el City son mucho, mucho más amplios y, a diferencia del Everton, incluyen una negativa a cooperar.

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La apelación debe presentarse dentro de los 14 días posteriores a la decisión y dará lugar a la creación de un Panel de Apelación de tres personas. Sky Sports informa que el City podría acudir al Tribunal Superior en Londres si considera que el proceso del caso fue injusto y/o parcial.

El City ya ha sido

sancionado antes

La UEFA acusó previamente al City de exagerar ingresos por patrocinio para cumplir las regulaciones del "fair play" financiero, basándose en los mismos documentos publicados por Der Spiegel. En 2020, la UEFA dictaminó que el club había cometido "infracciones graves" de esas regulaciones entre 2012 y 2016 al imponerle una prohibición de dos años para participar en sus competiciones.

Esa sanción fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que indicó que algunas de las acusaciones de la UEFA no estaban probadas y que otras habían "prescrito". En su lugar, el TAS impuso al City una multa de 10 millones de euros por no cooperar con investigadores.

Las repercusiones a largo plazo incluyen daño reputacional para Abu Dabi.