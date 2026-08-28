Vence San Luis a los de Baltimore

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SAN LUIS.- Blaze Jordan y el mexicano Ramón Urías conectaron jonrones temprano para ayudar a los Cardenales de San Luis a vencer el jueves por 7-5 a los Orioles de Baltimore, poniendo fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Riley O´Brien lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir su 34º salvamento, la mayor cantidad de la Liga Nacional, después de haber permitido un total combinado de siete carreras y cargar con la derrota en sus dos apariciones anteriores.

Los equipos intercambiaron carreras en la octava entrada después de que Coby Mayo conectara un cuadrangular de tres carreras, su 18º de la temporada, ante Caleb Ferguson en la séptima para recortar la ventaja de San Luis a 6-4.

Urías conectó su tercer vuelacercas ante el abridor Trevor Rogers (9-9) en la cuarta entrada para darle a los Cardenales una ventaja de 5-0.

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Luis Gastelum (4-3) lanzó un episodio y un tercio perfecto después de que Justin Bruihl permitiera una carrera en 1 2/3 entradas, y Gordon Graceffo trabajó tres entradas perfectas como abridor de emergencia para

los Cardinals.

Antes del juego, San Luis seleccionó el contrato de Cade Winquest desde Triple-A Memphis y colocó al también derecho Peter Strzelecki en la lista de lesionados de 15 días por inflamación del extensor del antebrazo derecho.