Existe confianza en Liga Femenil para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2026 se perfila como un año muy importante para la Selección Mexicana Femenil, un equipo que no solo busca consolidar su identidad en el terreno internacional, sino también dar el primer paso hacia la Copa del Mundo 2027 en Brasil.

Con la dirección de Pedro López, el Tricolor intentará aprovechar cada oportunidad en la eliminatoria de Concacaf para poner en alto el futbol mexicano, que en los últimos años ha mostrado un crecimiento notable.

El avance fue reconocido por el estratega, quien consideró que la exposición y el nivel competitivo que brinda la Liga MX Femenil son factores fundamentales para elevar la exigencia del equipo nacional, formando jugadoras más sólidas y listas para enfrentar escenarios de alta presión en el camino hacia la élite.

“El 2026 será un año determinante para nosotras. Sin lugar a dudas, ayuda al crecimiento el formato de la liga, que en la ronda final tiene juegos definitivos, estadios llenos y representa a grandes equipos. Las jugadoras se desempeñan en un contexto exigente y con repercusión de sus acciones, tal como será en el clasificatorio y la Copa del Mundo”, mencionó el ibérico.

López, quien recalcó que la gran meta del grupo es llegar al Mundial, también aplaudió que la generación actual cuente con jugadoras de experiencia fuera del país, como Rebeca Bernal y Jacqueline Ovalle, quienes serán pilares para alcanzar los objetivos.

“Siempre es bueno tener dentro de un vestuario a jugadoras que vivan realidades de máximo nivel. Yo aplaudo ese salto que dieron al ir a Estados Unidos; estoy seguro de que compartirán esa ambición con el resto para alcanzar objetivos”, finalizó.