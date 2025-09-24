Exitosa 2da. Lid Atlética en Familia con la Sagrada
Con la participación de 500 atletas, se celebró el pasado domingo con gran éxito la II Carrera Atlética en Familia con la Sagrada, competencia que reunió a corredores de distintas categorías y edades en un ambiente de convivencia deportiva y familiar.
En la distancia estelar de 9 kilómetros, los ganadores absolutos fueron Aidé Laura Hernández Rivera, del Macs Team, con un tiempo de 38’17’’ en la rama femenil, y Miguel Ángel Márquez Alemán, del Club Libanés, con un registro de 30’56’’ en la rama varonil. Resultados por categorías 9 kilómetros. - 18-29 años Femenil: 1. Leslie de Jesús Jiménez Reyes (Joselos Team) 45’37’’. Varonil: 1. Alejandro Emmanuel Hernández (Distancias de Chill) 33’02’’; 2. Alejandro Díaz de León (Canel’s-Avco) 33’42’’; 3. Alfredo Alonso Pardo Pérez (Joselos Team) 35’22’’.
En los 30-39 años Femenil: 1. Jessica Isabel Martínez (Macs Team) 39’40’’; 2. Olivia Alonso Ibarra (Macs Team) 39’58’’; 3. Liliana Cedillo Rodríguez (Joselos Team) 43’06’’. Varonil: 1. Miguel Ángel Márquez Alemán (Club Libanés) 30’56’’; 2. Diego Abraham Flores Rodríguez (Joselos Team) 35’00’’; 3. Pedro Isaac Medina (Macs Team) 37’13’’.
Los 40-49 años Femenil: 1. Aidé Laura Hernández Rivera (Macs Team) 38’17’’; 2. Benita Jiménez Ramírez (Proyecto Painaltzin) 40’00’’; 3. Erika Nohemí Loredo de la Torre (Jornar-Moflerama) 42’10’’. Varonil: 1. José Cervantes (Sindicato Cummins) 34’33’’; 2. Alejandro Ramírez Orozco (Halcones) 36’36’’; 3. Pedro García Rodríguez (LRC) 37’30’’.
En los 50-59 años Femenil: 1. María Teresa Villegas Herrera (Simba) 41’20’’; 2. Rosa María López Mireles (Halcones) 41’46’’; 3. Nohemí Rojas Muñoz (Jornar-Moflerama) 43’51’’. Varonil: 1. José Ascensión Arredondo (libanés) 35’32’’; 2. Zósimo Galván Segura (Canchola) 36’01’’; 3. Moisés López Lara (Simba) 37’41’’.
Resultados de los 6 kilómetros, Libre femenil: 1. Esmeralda Ramos Ramos (Joselos Team) 24’54’’; 2. Andrea Ávalos (Anibals Team) 25’00’’; 3. Eugenia Hernández Martínez (Team Tiburón) 31’36’’. Libre varonil: 1. Ezequiel Moreno Torres (Anibals Team) 21’25’’; 2. David Eduardo Vázquez Ruiz (Distancias de Chill) 21’31’’; 3. José Adrián Ramos Rosas (Jornar-Moflerama) 22’33’’.