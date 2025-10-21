logo pulso
Exitosa Carrera Atlética La Loma

Surgieron los ganadores en las distancias de los 3, 5 y 10 kilómetros

Por Romario Ventura

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Exitosa Carrera Atlética La Loma

En un ambiente lleno de energía, entusiasmo y espíritu deportivo, se celebró con gran éxito la Carrera Atlética La Loma Centro Deportivo 2025, bajo el lema “Running is my therapy”, que reunió a más de 300 corredores en un evento que consolidó la unión de la comunidad runner potosina.

La competencia se desarrolló en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de partida y meta las instalaciones de La Loma Centro Deportivo. En la distancia estelar de 10 kilómetros, los participantes ofrecieron un gran espectáculo, destacando los ganadores en cada categoría: categoría 20 a 29 años femenil, 1. María Paula Salazar Goldaracena (0:42:50); 2. María Benítez Díaz (0:48:43); 3. Daniela Domínguez García (0:49:48). Categoría 20 a 29 años varonil, 1. Hugo Enrique Mireles Zárate (0:30:58); 2. José Manuel Torres Flores (0:35:37); 3. Alejandro López Ochoa (0:40:15).

En la categoría 30 a 39 años femenil, 1. María Fernanda López Ochoa (0:47:07); 2. Margarita Salazar López (0:52:55); 3. Blanca Jenny Flores (0:53:19). Categoría 30 a 39 años varonil, 1. Óscar Martínez Vázquez (0:41:46); 2. Pablo Alejandro Barroso Ortiz (0:45:10); 3. David Márquez de la Mora (0:46:21). Categoría 40 a 49 años femenil, 1. Cynthia Yepez Ubereta (0:46:23); 2. Xochiquetzaly Yeruti de Ávila Ramírez (1:02:43); 3. Saskia Berenice Castro Salinas (1:02:43).

Categoría 40 a 49 años varonil, 1. Jorge Armando Ramírez Domínguez (0:34:09); 2. Andrés Jiménez Guerra (0:41:13); 3. Pablo Salazar Diez de Sollano (0:42:49). Categoría 50 a 59 años femenil, 1. Blanca Estela Rocha (0:45:30); 2. Roxana Gaeta Mendoza (0:54:25); 3. Alma Delia Cano (1:03:36). Categoría 50 a 59 años varonil, 1. Javier Rocha (0:38:35); 2. Iván Antonio Infante (0:45:33); 3. Raúl Cárdenas Flores (0:47:20).

Categoría 60 y más femenil, 1. Antonia Ramírez Muñiz (1:00:36); 2. Enriqueta Aguilar Torres (1:03:04). Categoría 60 y más varonil: 1. Efrén Salas Martínez (0:41:58); 2. Víctor Manuel Fernández Jiménez (0:47:31); 3. Octavio González Rodea (0:48:53).

