Exitoso Serial Trail en Tierra Nueva

Este fin de semana se llevó a cabo con gran éxito la edición 2025 del Serial Trail Mágico en el municipio de Tierra Nueva, evento que continúa consolidando a San Luis Potosí como un referente nacional del turismo deportivo por su organización, belleza natural y participación de atletas de distintos lugares.

La competencia reunió a cientos de corredores locales, nacionales e internacionales, quienes desafiaron las rutas de 3, 5, 10 y 21 kilómetros en un entorno natural único, con escenarios que incluyeron la Presa de La Muñeca y los vestigios de la Capilla del Señor de la Piedad, resaltando los atractivos turísticos y culturales de este Pueblo Mágico potosino. Las actividades iniciaron el sábado por la noche con las pruebas recreativas, mientras que el domingo se llevaron a cabo las distancias competitivas de 10 y 21 kilómetros, en medio de un ambiente familiar y de convivencia deportiva.

En la prueba estelar de 21 kilómetros, el keniano Bonyface Kaplagat Kangogo se llevó la victoria en la rama varonil con un tiempo de 01:22:27, seguido por Justino Coronado (01:24:34) y José Luis Nieto Salgado (01:27:53). En la rama femenil, el primer lugar fue para Rose Jepkorir Kangogo con 01:38:41, dejando en segundo puesto a Ruth Kimutai Chepkoech y en tercero a Aide Laura Hernández Rivera (01:49:06).

En los 10 kilómetros, la ganadora de la rama femenil fue Maite Rojas Carera con 00:51:04, acompañada en el podio por Alicia Hernández Nolasco (00:56:20) y Adriana Guadalupe Martínez Díaz (00:57:27). En la rama varonil, el triunfo fue para Erick Kibet Kangogo con 00:37:06, seguido por Kalid Galván Amaya (00:38:36) y Alejandro Zapata (00:45:04).

