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Sorpresiva jornada en Europa League

Ganan Bournemouth, Torreense de Portugal y el OF Creta, debutantes

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Sorpresiva jornada en Europa League
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      SAN SEBASTIÁN, España.- Bournemouth inició su primera campaña europea el jueves con una victoria 2-1 sobre la Real Sociedad, Crystal Palace goleó 4-0 al campeón polaco Lech Poznan y Juventus arrolló 5-0 al equipo neerlandés N.E.C Nijmegen en la Liga Europa.

      Celtic sufrió un golpe al perder 3-1 en casa ante Ferencváros, y el club portugués de segunda división Torreense dio la sorpresa al vencer 2-1 a Lillestrøm en Noruega.

      Kluivert hace historia

       para los Cherries

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      Los Cherries se mostraron cómodos en su debut europeo. Justin Kluivert anotó el primer gol europeo en la historia de Bournemouth a los 11 minutos del partido en San Sebastián. El marcador se puso 2-0 apenas nueve minutos después con un cabezazo de Rayan. Sergio Goméz marcó para los locales, que regresaron a Europa tras un año de ausencia.

      Bournemouth terminó sexto en la Liga Premier la temporada pasada, pero todavía busca su primera victoria liguera en esta campaña bajo el nuevo entrenador Marco Rose.

      Crystal Palace dejó el resultado prácticamente sentenciado temprano en Selhurst Park gracias a los goles de Yeremy Pino, Chris Richards y Jørgen Strand Larsen para ponerse 3-0 arriba al minuto 34. Eddie Nketiah añadió un gol tardío poco después de que los visitantes se quedaran con 10.

      Palace, que ganó la Conference League de tercera categoría la temporada pasada, por fin pudo jugar en la Liga Europa un año después de que la UEFA bloqueara su ingreso debido a vínculos de propiedad compartida con el Lyon a través del empresario John Textor.

      McKennie capitanea 

      a  Juventus

      El mediocampista de Estados Unidos Weston McKennie regresó de una lesión para capitanear a Juventus. Aportó una asistencia.

      Nicolás González y Kerim Alajbegovic dieron a los locales una ventaja de 2-0 antes de que Nick Woltemade anotara de penal. Zeki Çelik y el suplente Randal Kolo Muani también marcaron.

      En otros partidos de la Liga Europa, Besiktas venció 4-1 al Marsella en Estambul, y Union Saint-Gilloise blanqueó 3-0 al Viktoria en Plzen. Torreense, sorprendente ganador de la Copa de Portugal, se llevó el triunfo pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 85.

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