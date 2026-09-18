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Buscarán los Bravos romper racha negativa

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Buscarán los Bravos romper racha negativa
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes en la continuación de la Jornada 9 los Bravos reciben en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a los Tigres de la UANL donde sacarán su bravura para romper la racha negativa de ocho derrotas al hilo.

      Los fronterizos no solo buscarán romper el récord histórico de más derrotas consecutivas si no de evitar ser goleados por los Tigres, aunque tienen a favor que los felinos en el actual torneo solo han conseguido una victoria por cuatro empates.

      Los dirigidos por Gustavo Alberto Lema llegan en algo más que una crisis, sin conocer una victoria en el actual torneo llegan como la peor defensiva con una diferencia de menos 19 goles. Solo han festejado cuatro goles y recibido 23 en contra.

      Por su parte, Tigres ya con modificaciones en el timón lograron rescatar el empate sin goles en el clásico regio donde llegaban como víctimas. Los felinos solo han logrado vencer a los Potro de Hierro del Atlante en la Jornada 5 por marcador de 2-0, por lo que ahora de visita buscarán aprovechas la crisis de los fronterizos para salir de los últimos lugares de la tabla general y soñar con estar en la Liguilla del futbol mexicano.

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