logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Muchas novedades en el Tricolor

Márquez sacude al seleccionado nacional, vuelven Hirving Lozano y Alex Padilla

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Muchas novedades en el Tricolor
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Los regresos del delantero Hirving Lozano y del portero Alex Padilla, además de las ausencias por lesión de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, destacan en el primer llamado de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana de fútbol que se prepara para cuatro partidos amistosos.

      Lozano, de 31 años se perdió el Mundial del 2026 por decisión del entrenador Javier Aguirre, mientras que Padilla no ha debutado con el equipo absoluto, aunque fue citado por Jaime Lozano en el 2024.

      Márquez, quien la semana pasada fue presentado como relevo de Javier Aguirre, debutará como entrenador de la selección mexicana el 26 de septiembre en un partido amistoso contra Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore.

      El Tri después se medirá a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. También jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y frente a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Márquez citó a 30 jugadores, pero cinco de ellos se presentarán hasta después del partido ante los colombianos: Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, además de Isaías Violante, del América.

      El ex astro del Barcelona llamó a 17 de los 26 jugadores que disputaron el Mundial del 2026 en el que quedaron fuera en octavos de final. Los grandes ausentes son Jiménez, quien se lesionó de la rodilla izquierda y de Quiñones, quien presentó molestias musculares esta semana. Entre los jugadores que reciben oportunidad, además del "Chucky" Lozano y de Padilla, está el portero del León, Óscar Garecía, el zaguero Everardo López, el volante Jeremy Márquez y el delantero Santiago Sandoval, quien pasa por gran forma con Chivas.

      Otro jugador que regresa a la selección mexicana es el naturalizado de origen argentino Germán Berterame, quien se quedó fuera de la lista final de Aguirre, pero fue parte del proceso.

      Arqueros: Raúl Rangel (Chi-vas), Oscar García (León) y Alex Padilla (Athletic de Bilbao).

      Zagueros: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jorge Sánchez (Atlas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Diego Campillo (Chivas).

      Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Monterrey), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Alan Cervantes (América), Denzell García (Juárez), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Chivas).

      Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Hirving Lozano (LA Galaxy), Santiago Giménez (Porto), Armando González (Olympiacos), Germán Berterame (Inter Miami), Hugo Camberos (Chivas), Santiago Sandoval (Chivas), Isaías Violante (América).

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup
      Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup

      Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup

      SLP

      El Universal

      Messi destacó con un gol y una asistencia, pero también por momentos de tensión con Joel Huiqui.

      Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara
      Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara

      Cristina Bucsa avanza a semifinales del Abierto de Guadalajara

      SLP

      El Universal

      Bucsa no ha perdido sets en el torneo y compite en singles y dobles en Guadalajara.

      Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup de Estados Unidos
      Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup de Estados Unidos

      Gilberto Mora causa sensación en la Baja Cup de Estados Unidos

      SLP

      El Universal

      El mediocampista de Xolos busca consolidarse en la Selección Mexicana y proyectarse al futbol europeo.

      Antonio Mohamed alza la mano para dirigir selección argentina
      Antonio Mohamed alza la mano para dirigir selección argentina

      Antonio Mohamed alza la mano para dirigir selección argentina

      SLP

      El Universal

      Con 40 años en el fútbol, Mohamed aspira a liderar la selección argentina.