Fénix logra un nuevo título en basquetbol

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El equipo Fénix volvió a levantar un campeonato dentro del basquetbol femenil de San Luis Potosí, luego de imponerse por 37-27 a Valkirias en la gran final del torneo de la Liga de Baloncesto Femenil de San Luis Potosí (LIDEPO), disputada en la duela de la Universidad Politécnica.

Desde el inicio del encuentro, ambas quintetas mostraron intensidad y calidad sobre la duela, protagonizando un duelo cerrado durante los primeros minutos. Sin embargo, conforme avanzaron los periodos, Fénix comenzó a imponer condiciones y encontró los espacios necesarios para tomar el control del partido hasta quedarse con el campeonato.

El primer cuarto fue particularmente equilibrado. Valkirias logró tomar ventaja en algunos momentos, aunque la respuesta de Fénix permitió que las acciones permanecieran igualadas. Al concluir los primeros 10 minutos, el marcador registraba 8-8.

Para el segundo periodo, Fénix comenzó a mostrar mayor solidez tanto en defensa como en ataque. El conjunto potosino tomó la iniciativa y consiguió despegarse en la pizarra para llegar al descanso con ventaja de 16-11.

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En el tercer cuarto, las campeonas incrementaron la intensidad y aprovecharon su velocidad para generar recuperaciones de balón y transiciones rápidas. Vanessa, Paulina y Nana fueron determinantes en esta labor, mientras que Sofía, Chío, Lety, Marina, Prado y Elena se encargaron de capitalizar las oportunidades ofensivas.

Con este funcionamiento, Fénix consiguió ampliar la diferencia y llegó al último periodo con una ventaja de 28-19, dejando a Valkirias con la obligación de buscar una reacción para mantenerse en la pelea por

el título.

Durante el cuarto definitivo, Fénix mantuvo el ritmo y controló las acciones. Valkirias intentó acercarse en el marcador, pero la escuadra campeona respondió con orden y contundencia para asegurar la victoria por 37-27 y celebrar un nuevo campeonato dentro de la LIDEPO.

Fénix, equipo campeón: Vanessa Peraza, Leticia Valdiviezo Galván, Paola Prado, Chío Méndez, Paulina Zapata, Sofía Moreno, Elena Llamas, Fernanda Rocha, Mariana Valdivieso.