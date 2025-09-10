Francia sufre ante Islandia

Francia resistió con 10 hombres para vencer 2-1 a Islandia después de remontar con un gol y asistencia de Mbappé.

Islandia se fue arriba sorpresivamente cuando Michael Olise perdió el balón en su propia área penal y Andri Gudjohnsen aprovechó para anotar. Pero Mbappé convirtió un penal justo antes del descanso tras ser empujado por Mikael Anderson.

Mbappé lideró el contragolpe y asistió a Bradley Barcola, quien anotó el segundo de Francia a los 62 minutos, pero la tarea de Francia se complicó cuando Aurélien Tchouaméni fue expulsado poco después. Oleksandr Zinchenko concedió un penal por una mano, lo que complicó las posibilidades de clasificación de Ucrania al empatar 1-1 con Azerbaiyán, seleccionado que había despedido a Fernando Santos, el otrora entrenador de Portugal, tras su derrota 5-0 ante Islandia la semana pasada.

CANCELO LLEVA A PORTUGAL A LA VICTORIA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Joao Cancelo anotó a cuatro minutos del final y Portugal venció 3-2 a Hungría luego que Barnabas Varga le dio esperanzas a los anfitriones húngaros con dos goles. Cristiano Ronaldo convirtió un penal para adelantar 2-1 a Portugal. Irlanda sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de disputar su primera Copa Mundial desde el 2002 con la derrota 2-1 ante Armenia.