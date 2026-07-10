Francia supera a Marruecos

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México.- Francia y Marruecos se reencontraron en una Copa del Mundo, esta vez en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo con cuentas pendientes tras el choque de Qatar 2022, cuando los franceses dejaron fuera a los marroquíes en semifinales. En el Estadio de Boston, Les Bleus volvieron a imponerse, ahora por 2-0, para avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentarán al ganador del duelo entre España y Bélgica.

Los dirigidos por Didier Deschamps salieron decididos a imponer condiciones desde el arranque. Apenas en los primeros tres minutos, el conjunto galo generó dos aproximaciones de peligro con un disparo de Kylian Mbappé y un remate de Dayot Upamecano que no encontraron el gol. Al 17´ llegó una nueva oportunidad para los franceses, pero el cabezazo de Ousmane Dembélé se fue por encima del travesaño y mantuvo el marcador sin movimiento.

En el 28´, Francia tuvo otra oportunidad desde el punto penal. Mbappé fue el encargado de cobrar, pero Yassine Bono adivinó la dirección del disparo y atajó el remate para mantener el empate sin goles.

Les Bleus no bajaban la intensidad y al 34´ Désiré Doué probó con un potente disparo que exigió nuevamente a Bono, quien se convirtió en la figura de Marruecos durante la primera mitad.

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El descanso llegó con un claro dominio francés. Los dirigidos por Deschamps fueron quienes más buscaron y generaron las acciones de mayor peligro, aunque se encontraron con un Bono inspirado.

Marruecos arrancó el complemento con una leve mejoría y buscó aprovechar los espacios al contragolpe, pero al 59´ Mbappé cambió la historia del partido con un disparo de media distancia que puso el 1-0 para Francia.

Al 65´, Dembélé apareció para sentenciar el encuentro. El delantero francés mandó el balón al fondo de la red y puso el 2-0 que sería definitivo.

Con este resultado, Marruecos terminó su participación en el Mundial 2026, mientras que Francia continúa su camino en busca de un nuevo título.