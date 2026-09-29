Frenan los Bears a Eagles 27-7

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CHICAGO.- Case Keenum lanzó para dos touchdowns en su primera titularidad en casi tres años, y los Bears de Chicago frenaron a Jalen Hurts y a los Eagles de Filadelfia para imponerse 27-7 la noche del lunes.

Al entrar en lugar de Caleb Williams, Keenum completó 24 de 34 pases para 247 yardas. También anotó su primer touchdown por tierra desde 2019 con una zambullida de 1 yarda cuando quedaban 7:19, para culminar una serie de 13 jugadas que consumió más de ocho minutos del reloj.

Fue la primera participación de Keenum desde que fue titular con Houston en una derrota 36-22 ante Cleveland el 24 de diciembre de 2023. Williams quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva derecho, y Tyson Bagent respaldó a Keenum después de recibir el alta del protocolo de conmociones cerebrales de la NFL el domingo.

Kalif Raymond tuvo seis recepciones para 90 yardas y un touchdown, mientras Chicago (2-1) se recuperó tras una fea derrota 9-3 ante Minnesota.

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Filadelfia (2-1) perdió el balón tres veces y no logró provocar una pérdida del ovoide por tercer partido consecutivo para abrir la temporada. Hurts completó 16 de 25 para 153 yardas con una intercepción, y Saquon Barkley corrió para 82 yardas en 15 acarreos.

Keenum cerró la primera serie ofensiva de Chicago con un pase corto por debajo a Luther Burden para un touchdown de 8 yardas, y conectó con un Raymond completamente desmarcado para una anotación de 41 yardas en la segunda mitad.

Con desventaja 7-0, Hurts condujo a Filadelfia hasta lo profundo del territorio de Chicago en el segundo cuarto antes de recibir un golpe tardío del linebacker D´Marco Jackson junto a la banda. Sacaron a Hurts del campo para revisarlo por una posible conmoción cerebral, y el suplente Andy Dalton fue interceptado por el novato Dillon Thieneman en la zona de anotación.

Hurts anotó con un sneak en la primera mitad.