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Los Diablos Rojos del Toluca y los Zorros del Atlas inician su duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

Toluca vs Atlas cuartos final Apertura 2026

El duelo será el cuatro vs el cinco de la tabla general, en este caso los Rojinegros terminaron el campeonato con 28 puntos, mientras que el equipo Choricero sumó 27 unidades.

Este duelo se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre en el estadio Nemesio Díez, a las 19:00 horas.

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Los de la Academia cerraron el certamen con un empate a tres goles frente a Juárez FC y los Escarlatas cayeron de visita ante los Tuzos de Pachuca.

Ausencias y estrategias para la ida

Para este partido, el técnico del Toluca, Antonio "Turco" Mohamed, tendrá la ausencia por expulsión del arquero Hugo González.

Por su parte, Hernan Crespo, entrenador del Atlas, vivirá su primera liguilla en el futbol mexicano y no tendrá ausencias importantes para la ida.

Atlas tiene la ventaja de cerrar en casa y en caso de empate global en la eliminatoria, el equipo de Jalisco avanzará a las semifinales.

Toluca tendrá que salir a proponer y ganar el duelo para salir avante y regresar a una semifinal y pelear por otro título.