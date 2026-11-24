¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Como parte de su nueva colección Speed Champions, LEGO está lanzado diversos sets de construcción inspirados en los 22 pilotos que conforman la parrilla de la Fórmula 1, cada uno con su monoplaza correspondiente.

¿Cómo será el nuevo set de LEGO de Checo Pérez?

Y entre los próximos lanzamientos se encuentra el del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez. Hoy en Autopistas te contamos cuánto costará, sus características y fecha de lanzamiento.

De acuerdo con la página oficial de LEGO, el set contará con un total de 212 piezas y 2 minifiguras de edición especial: una de Checo Pérez y otra de Valtteri Bottas, quienes actualmente integran la escudería de Cadillac.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y tal como lo vemos en la vida real, la figura del piloto mexicano traerá el número 11, que lo identifica en la pista de carreras durante la temporada 2026.

Por si quieres ampliar tu colección, la serie Speed Champions contempla otros sets de bloques como:

· Oracle Red Bull Racing RB22 con 203 piezas: Max Verstappen e Isack Hadjar.

· Visa Cash App RB VCARB 03 con 206 piezas: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

· Ferrari SF-26 con 230 piezas: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

· Mercedes-AMG PETRONAS W17 con 216 piezas: George Russell y Kimi Antonelli.

· TGR Haas VF-26 con 209 piezas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.

· Audi Revolut R26 con 215 piezas: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

· Aston Martin Aramco AMR26 con 199 piezas: Fernando Alonso y Lance Stroll.

· Atlassian Williams FW48 con 231 piezas: Carlos Sainz y Alex Albon.

· McLaren Mastercard MCL40 con 198 piezas: Lando Norris y Oscar Piastri.

· BWT Alpine A526 con 212 piezas: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

¿Cuándo saldrá a la venta el set de LEGO de Checo Pérez?

Así que, si eres fan de LEGO y de Checo Pérez ve apuntando la fecha del lanzamiento porque, a diferencia de otras ediciones, ésta se vende con menos unidades.

Para adquirir tu LEGO de Checo Pérez tendrás que esperar un par de meses más.

Según lo indica la marca, éstas minifiguras de colección de la Fórmula 1 saldrán a la venta el próximo 1 de marzo de 2027, tanto en tiendas físicas como en línea. En México, su precio será de $649.00.

Si eres apasionado de los juguetes de construcción y, en especial, del piloto mexicano, el lanzamiento será una gran oportunidad para añadir un recuerdo a tu repisa.