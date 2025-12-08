Gana el Cefor Promotora SL
Cierra el año con importante triunfo sobre Santa Ana de Conde
Cefor Promotora San Luis despidió el año con una importante victoria en la Tercera División Profesional, luego de imponerse 2-0 a la escuadra de Santa Ana de Conde este domingo 7 de diciembre 2025, en el campo 1 de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, dentro de la última jornada de la primera mitad del torneo en la Zona XII.
El encuentro inició con ambos equipos buscando adueñarse del ritmo del partido. Promotora mostró mayor intención ofensiva durante varios pasajes del primer tiempo, generando aproximaciones de peligro, aunque sin lograr concretar frente al arco rival. Santa Ana de Conde también tuvo presencia en campo contrario, pero la falta de precisión mantuvo el marcador en ceros.
A pesar de las oportunidades de ambos lados, ninguno pudo abrir el marcador y la primera parte concluyó sin anotaciones. Para la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis salió con mayor determinación, lo que rindió frutos al minuto 59, cuando Aarón Ramírez ejecutó un cobro directo con potencia y colocación, enviando el balón al fondo de las redes para el 1-0.
Pocos minutos después, Promotora amplió la ventaja gracias a un disparo de media distancia de Efrén Martínez, quien colocó el esférico en el ángulo superior derecho, firmando el 2-0 que encaminó el triunfo. Santa Ana de Conde estuvo cerca de descontar al minuto 57, pero el arquero Dulio Rodríguez reaccionó oportunamente para evitar el peligro y mantener el arco en cero.
Con el paso del tiempo, Promotora administró la ventaja y controló los intentos del rival, asegurando un triunfo sólido que les permite cerrar el año con buenas sensaciones y sumar puntos importantes en su aspiración dentro del torneo.
