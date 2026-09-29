Gana Italia por goleada a Turquía

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Roberto Mancini parece haber transformado a Italia casi de inmediato.

Italia arrolló con una contundente victoria 4-1 en Turquía en la Liga de Naciones el lunes, con la mejor actuación de la Azzurra en mucho tiempo, en el segundo partido de Mancini al mando.

Fue un contraste enorme con la derrota 2-0 en casa ante Bélgica el viernes, cuando Italia parecía seguir con dificultades, seis meses después de no lograr clasificarse a su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Sin embargo, Italia sin duda afrontará una prueba mucho más exigente en su próximo partido, cuando visite a Francia el viernes.

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"Estos chicos merecían la victoria, especialmente por lo que tantos han estado diciendo en los últimos tres días", dijo Mancini. "No merecían ese tipo de comentarios. Estamos en un largo camino. ... Además de la victoria en sí, los chicos hicieron algunas cosas realmente buenas."

Debut soñado de Kayode

El defensor del Brentford Michael Kayode anotó un gol y asistió en otro en un debut con Italia impresionante para el jugador de 22 años.

Italia se puso en ventaja cuando no habían transcurrido ni nueve minutos, después de que Zeki Çelik pifiara un intento de despeje en un tiro de esquina y el balón le quedara a Alessandro Bastoni, que lo mandó al ángulo superior.

Fue una especie de redención para Bastoni, quien fue expulsado en el primer tiempo del repechaje de clasificación al Mundial de Italia contra Bosnia y Herzegovina —partido que la Azzurra terminó perdiendo en penales—.

Davide Frattesi amplió la ventaja de Italia en el minuto 22, al empujar el rebote después de que el arquero turco Altay Bayindir rechazara el disparo de Kayode, tras una jugada colectiva bien elaborada por Italia.