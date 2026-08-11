logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gana Toronto ante Boston

Charles McAdoo sacude un HR y Jameson Taillon sale lesionado

Por AP

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
Gana Toronto ante Boston
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TORONTO.- Charles McAdoo conectó un jonrón y Jameson Taillon lanzó cuatro entradas sin permitir carreras antes de salir por una lesión, mientras los Azulejos de Toronto vencieron 2-1 a Boston la noche del lunes para propinarles a los Medias Rojas su tercera derrota consecutiva.

      La mala racha de Boston llega después de una seguidilla de nueve victorias que coronó una marca récord de la franquicia de 27 triunfos en 30 juegos.

      McAdoo pegó su segundo jonrón en las Grandes Ligas en nueve juegos de carrera, para abrir la quinta entrada. El novato de 24 años hizo su primera apertura en la tercera base en lugar de Kazuma Okamoto, quien fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla izquierda.

      Taillon permitió un imparable y otorgó tres bases por bolas antes de salir por molestias en el antebrazo. Fue su segunda apertura con los Azulejos y la primera en casa desde que fue adquirido de los Cachorros de Chicago en un canje el 2 de agosto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Simeon Woods-Richardson (2-7) relevó a Taillon para comenzar la quinta y permitió una carrera en tres entradas para llevarse la victoria. Louis Varland lanzó una novena entrada en blanco para su 25to salvamento.

      El abridor de los Medias Rojas, Sonny Gray (14-3), permitió dos carreras y seis imparables en seis entradas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial
      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial

      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial

      SLP

      AP

      UEFA, CONCACAF y AFC denuncian pérdida de confianza tras intento de venta en Copa Mundial por FIFA.

      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty
      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

      SLP

      AP

      El mexicano Daniel Duarte lanzó dos entradas sin permitir carreras para asegurar la victoria.

      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio
      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

      SLP

      AP

      Las críticas surgieron tras el entrenamiento Azul y Rojo en el estadio de 2.100 millones de dólares.

      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido
      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

      SLP

      El Universal

      El joven zaguero de 19 años se consolidó en el torneo y ahora enfrenta un nuevo reto en Atlante.