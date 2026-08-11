Gana Toronto ante Boston

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TORONTO.- Charles McAdoo conectó un jonrón y Jameson Taillon lanzó cuatro entradas sin permitir carreras antes de salir por una lesión, mientras los Azulejos de Toronto vencieron 2-1 a Boston la noche del lunes para propinarles a los Medias Rojas su tercera derrota consecutiva.

La mala racha de Boston llega después de una seguidilla de nueve victorias que coronó una marca récord de la franquicia de 27 triunfos en 30 juegos.

McAdoo pegó su segundo jonrón en las Grandes Ligas en nueve juegos de carrera, para abrir la quinta entrada. El novato de 24 años hizo su primera apertura en la tercera base en lugar de Kazuma Okamoto, quien fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla izquierda.

Taillon permitió un imparable y otorgó tres bases por bolas antes de salir por molestias en el antebrazo. Fue su segunda apertura con los Azulejos y la primera en casa desde que fue adquirido de los Cachorros de Chicago en un canje el 2 de agosto.

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Simeon Woods-Richardson (2-7) relevó a Taillon para comenzar la quinta y permitió una carrera en tres entradas para llevarse la victoria. Louis Varland lanzó una novena entrada en blanco para su 25to salvamento.

El abridor de los Medias Rojas, Sonny Gray (14-3), permitió dos carreras y seis imparables en seis entradas.