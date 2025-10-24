logo pulso
Go Ahead Eagles debuta con triunfo

El conjunto neerlandés sorprendió al vencer al Aston Villa en Europa League

Por AP

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Go Ahead Eagles debuta con triunfo

Con un gol de Mats Deijl en la segunda mitad, el debutante europeo Go Ahead Eagles completó la remontada para vencer el jueves 2-1 a Aston Villa en la Liga Europa.

Fue la primera derrota que sufre el club de la Liga Premier después de dos victorias en el segundo torneo en nivel de importancia del continente. Esta fue la segunda victoria para el equipo holandés.

Braga y Lyon, por su parte, mantuvieron su marcha perfecta. Kerem Aktürkoglu convirtió un penal para que Fenerbahçe derrotase 1-0 a Stuttgart.

Goles tempranos con tres minutos de diferencia de Jens Odgaard y Thijs Dallinga encaminaron el triunfo 2-1 de Bologna ante el FCSB en Bucarest.

BRAGA SIGUE ENRACHADO

El atacante español Fran Navarro y el suplente Mario Dorgeles anotaron en la victoria de Braga por 2-0 ante el Estrella Roja de Belgrado, su tercera victoria en tres duelos.

