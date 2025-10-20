Gran triunfo de Germán Quiroga

El piloto Germán Quiroga, del equipo Car Motion-Prime Sport, protagonizó una espectacular remontada para quedarse con la victoria en la NASCAR México Series, disputada este domingo en el Óvalo Aguascalientes México, dentro de la competencia denominada “Aguascalientes, el Gigante de México 170”, correspondiente a la fecha 13 del campeonato.

Quiroga partió desde la última posición, luego de ser descalificado durante la revisión técnica tras haberse quedado con la pole position en la jornada de clasificación. Sin embargo, el tricampeón nacional demostró su experiencia y velocidad para abrirse paso entre el tráfico y recuperar posiciones hasta tomar el control de la carrera.

“Fue una carrera inolvidable, a las pocas vueltas ya peleaba por los sitios de privilegio y salvo dos o tres ocasiones en las que perdí el liderato, después toda la competencia fue mía. Este pase a la disputa por el campeonato será para recordar por mucho tiempo”, expresó Quiroga al finalizar la competencia.

El segundo lugar fue para Max Gutiérrez, del equipo Canel’s-Laboratorios Tequis, quien aseguró que el resultado fue positivo al tener ya su lugar garantizado en la final de Puebla. “Pensé en ir por la victoria, pero preferí cuidar el auto y asegurar el pase al campeonato”, declaró el joven piloto.

El tercer sitio lo ocupó Eloy Sebastián Falcón, quien se mostró inconforme por haber quedado fuera de los cuatro primeros de playoffs. “El trabajo lo hice, una lástima porque todos buscamos estar en la final”, señaló.

La competencia se desarrolló con pocos incidentes, registrándose solo cinco banderas amarillas en la segunda mitad, mientras que la primera parte transcurrió sin interrupciones. La carrera finalizó con un cierre de verde, blanca y cuadros, confirmando el dominio de Quiroga en suelo hidrocálido.

Con este resultado, los pilotos clasificados a la gran final que se celebrará el 9 de noviembre en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, son: Alex de Alba, Max Gutiérrez, Julio Rejón y Germán Quiroga.