logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Grizzlies hilan 8va. derrota de Kings

Santi Aldama anotó 29 puntos; Jock Landale agregó 21

Por AP

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Grizzlies hilan 8va. derrota de Kings

MEMPHIS.- El español Santi Aldama anotó 29 puntos, Jock Landale agregó 21 y los Grizzlies de Memphis edificaron una gran ventaja en la primera mitad para condenar el jueves a los Kings de Sacramento a su octava derrota consecutiva, 137-96.

Cedric Coward anotó 19 puntos y Zach Edey terminó con 16 por Memphis, que rompió una racha de cinco derrotas consecutivas. Vince Williams logró un récord personal con 15 asistencias.

Zach LaVine lideró a los Kings con 26 puntos, al acertar diez de 17 tiros. Maxine Raynaud terminó con 12 unidades. Russell Westbrook y Keegan Murray, quien debutó en la temporada, anotaron 11 tantos cada uno.

Murray había estado fuera de acción desde una lesión en el pulgar izquierdo, sufrida en la pretemporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Kings han perdido los ocho partidos de la racha por márgenes de dos dígitos. Cuatro de las derrotas han sido por al menos 27 puntos. El tropiezo de 41 puntos sufrido el jueves fue el mayor de la temporada.

Antes del partido, los Kings anunciaron que una resonancia magnética reveló un desgarro parcial del menisco en la rodilla izquierda del pívot titular Domantas Sabonis. El equipo informó que será reevaluado en tres a cuatro semanas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entregan el Premio Estatal del Deporte
Entregan el Premio Estatal del Deporte

Entregan el Premio Estatal del Deporte

SLP

Romario Ventura

La gala reunió a talentos juveniles y deportistas con amplia trayectoria

Todo listo para la encerrona de Fermín Rivera en El Paseo
Todo listo para la encerrona de Fermín Rivera en El Paseo

Todo listo para la encerrona de Fermín Rivera en El Paseo

SLP

Romario Ventura

Tigres revive e iguala ante el América
Tigres revive e iguala ante el América

Tigres revive e iguala ante el América

SLP

El Universal

El equipo de las Felinas se pusieron ‘las pilas’ en el segundo tiempo

Santiago Castillo recibe Mérito Deportivo 2025
Santiago Castillo recibe Mérito Deportivo 2025

Santiago Castillo recibe Mérito Deportivo 2025

SLP

Romario Ventura