Grizzlies hilan 8va. derrota de Kings

MEMPHIS.- El español Santi Aldama anotó 29 puntos, Jock Landale agregó 21 y los Grizzlies de Memphis edificaron una gran ventaja en la primera mitad para condenar el jueves a los Kings de Sacramento a su octava derrota consecutiva, 137-96.

Cedric Coward anotó 19 puntos y Zach Edey terminó con 16 por Memphis, que rompió una racha de cinco derrotas consecutivas. Vince Williams logró un récord personal con 15 asistencias.

Zach LaVine lideró a los Kings con 26 puntos, al acertar diez de 17 tiros. Maxine Raynaud terminó con 12 unidades. Russell Westbrook y Keegan Murray, quien debutó en la temporada, anotaron 11 tantos cada uno.

Murray había estado fuera de acción desde una lesión en el pulgar izquierdo, sufrida en la pretemporada.

Los Kings han perdido los ocho partidos de la racha por márgenes de dos dígitos. Cuatro de las derrotas han sido por al menos 27 puntos. El tropiezo de 41 puntos sufrido el jueves fue el mayor de la temporada.

Antes del partido, los Kings anunciaron que una resonancia magnética reveló un desgarro parcial del menisco en la rodilla izquierda del pívot titular Domantas Sabonis. El equipo informó que será reevaluado en tres a cuatro semanas.