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Guardianes evitan la barrida de 3 juegos

Por AP

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Guardianes evitan la barrida de 3 juegos
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      MINNEAPOLIS.- Gavin Williams lanzó siete entradas dominantes, el venezolano Gabriel Arias, Chase DeLauter y Patrick Bailey conectaron jonrones y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 5-2 a los Mellizos de Minnesota para evitar la barrida de tres juegos.

      Williams (10-4) empató con Sonny Gray, de Boston, como el lanzador con más victorias en la Liga Americana, con su primer triunfo desde el 3 de junio. Permitió dos carreras con tres hits y una base por bolas, e igualó su máximo de la temporada con 11 ponches.

      Hunter Gaddis lanzó un octavo episodio sin permitir carreras, y Cade Smith consiguió su 27mo salvamento con una novena perfecta.

      El abridor de los Mellizos, Bailey Ober, permitió una carrera con tres hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en su primera aparición desde el 30 de mayo. Fue activado de la lista de lesionados el jueves tras recuperarse de una inflamación en el codo derecho.

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      Los Mellizos vieron cortada su racha de cuatro victorias, pero aun así han ganado siete de sus últimas ocho series.

      Williams retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó, a ocho de ellos por la vía del ponche, antes de que Royce Lewis dejara caer un suave lineazo en el jardín derecho corto para el primer hit de los Mellizos.

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