Habrá exhibición de autos antiguos

Este domingo 17 de agosto, los amantes de los motores y la historia sobre ruedas tendrán una cita especial con la realización del Tour Enigmático y Gran Exhibición de Autos Antiguos, un evento que promete color, nostalgia y diversión para toda la familia.

La caravana partirá desde el Parque de Morales a las 9:00 horas, recorriendo distintos puntos de la ciudad y resolviendo acertijos en el camino, hasta llegar al Complejo Ciudad Maderas, donde concluirá a las 15:00 horas.

En esta edición, el cupo de inscripciones se cerró de manera anticipada gracias a la gran respuesta de los entusiastas, reuniendo 50 autos y camionetas de colección. Cada participante recibirá un kit de bienvenida, constancia de participación y un reconocimiento especial para los primeros cinco lugares del rally.

Avalado por la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección A.C., delegación San Luis Potosí, bajo la coordinación de Alejandro y Edgar Jiménez, el Tour Enigmático combina la pasión por los vehículos clásicos con la dinámica de un rally de acertijos, haciendo que el recorrido sea tan entretenido como desafiante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Exhibición de Autos Antiguos estará abierta para todo el público en el Complejo Ciudad Maderas, ubicado sobre la carretera 57 con entrada por el Eje 140 de la zona industrial, donde se podrán admirar de cerca auténticas joyas automotrices que han marcado época.