Hilan Medias Rojas cuarta victoria

BALTIMORE.- Romy Gonzalez conectó un sencillo que puso a su equipo por delante en la octava entrada, Rob Refsnyder regresó de una distensión en el oblicuo izquierdo para batear un cuadrangular y los Medias Rojas de Boston vencieron el jueves 3-2 a los Orioles de Baltimore para completar la barrida de cuatro juegos.

Trevor Story también bateó un jonrón para Boston, que tuvo un récord de 7-1 en un viaje por dos ciudades que comenzó contra los Yankees de Nueva York. Los Medias Rojas lideran a los Yankees por un juego en la lucha por el primer comodín de la Liga Americana.

Alex Jackson conectó un vuelacercas para Baltimore, que tuvo un récord de 1-7 en su serie en casa contra Houston y Boston. Los Orioles, que ocupan el último lugar, están a 18 juegos del primer lugar en la División Este de la Liga Americana, su mayor desventaja de la temporada.

Roman Anthony recibió un boleto al inicio de la octava entrada contra Rico García (0-1), avanzó a segunda con un rodado de Story y anotó cuando Gonzalez conectó un sencillo al jardín izquierdo.

Jordan Hicks (2-7) lanzó una séptima entrada sin permitir carreras. Steven Matz trabajó la novena para su segundo salvamento.

Garrett Crochet permitió dos carreras en seis entradas para Boston. Ponchó a siete para elevar su total de la temporada a 214, el mejor de las mayores, dos más que Tarik Skubal de Detroit.

Por los Medias Rojos, los venezolanos Carlos Narváez de 4-0, Jhostynxon Garcia de 3-1.

Por los Orioles, el puertorriqueño Emmanuel Rivera de 4-2.