Hojlund da triunfo al Napoli ante Juventus

MILÁN.- El regreso de Luciano Spalletti al equipo que lideró hacia el título de la Serie A se vio arruinado por el doblete de Rasmus Hojlund, mientras el local Napoli vencía el domingo 2-1 a la Juventus.

El resultado también llevó al Napoli de regreso a la cima de la liga italiana. El campeón defensor se colocó un punto por encima del Inter de Milán y tres por encima del AC Milan, que visita al Torino el lunes.

Fue la primera vez que el entrenador de la Juventus, Spalletti, estuvo en Napoli como entrenador rival desde que llevó al equipo del sur a su primer scudetto en más de 30 años en 2023.

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, también se enfrentaba a su ex equipo. Guió a la Juventus a tres títulos de la Serie A durante su etapa a cargo y también jugó para los Bianconeri durante 13 años, ganando numerosos trofeos.

Se añadió a la ocasión que era la primera vez que los dos entrenadores se enfrentaban entre sí.

El Napoli tuvo un gran comienzo cuando el brasileño David Neres, en buena forma, se escapó por la derecha antes de pasar el balón para que Hojlund rematara a portería con menos de siete minutos en el reloj.

El Napoli tuvo las mejores oportunidades, pero la Juventus empató a los 59 minutos cuando los Bianconeri salieron al contraataque y el turco Kenan Yildiz hizo una pared con el estadounidense Weston McKennie antes de colocar un remate angulado en la esquina inferior lejana.

McKennie, sin querer, también jugó un papel en el otro extremo en lo que resultó ser el gol de la victoria para el Napoli a los 78.

El estadounidense intentó despejar con la cabeza un centro destinado a Neres, pero su intento fue bastante débil y se fue hacia Hojlund para que cabeceara.