Inicia la Liguilla MX Femenil con Pumas vs. Tigres
El otro juego de hoy es FC Juárez en contra de Chivas
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Este martes comienzan los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.
Pumas y Tigres se enfrentan el martes 10 de noviembre a las 19:00 horas.
El partido será transmitido por Canal 9, ViX y el canal oficial de Liga Femenil en YouTube.
El segundo encuentro de cuartos de final será entre FC Juárez y Chivas a las 21:00 horas.
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La transmisión estará a cargo de FOX, FOX One y Tubi.
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