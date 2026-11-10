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Inicia la Liguilla MX Femenil con Pumas vs. Tigres

El otro juego de hoy es FC Juárez en contra de Chivas

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 11:03 a.m.
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Inicia la Liguilla MX Femenil con Pumas vs. Tigres
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      Este martes comienzan los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.

      Pumas y Tigres se enfrentan el martes 10 de noviembre a las 19:00 horas.

      El partido será transmitido por Canal 9, ViX y el canal oficial de Liga Femenil en YouTube.

      El segundo encuentro de cuartos de final será entre FC Juárez y Chivas a las 21:00 horas.

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      La transmisión estará a cargo de FOX, FOX One y Tubi.

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