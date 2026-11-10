Inicia la Liguilla MX Femenil con Pumas vs. Tigres

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Este martes comienzan los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.

Pumas y Tigres se enfrentan el martes 10 de noviembre a las 19:00 horas.

El partido será transmitido por Canal 9, ViX y el canal oficial de Liga Femenil en YouTube.

El segundo encuentro de cuartos de final será entre FC Juárez y Chivas a las 21:00 horas.

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La transmisión estará a cargo de FOX, FOX One y Tubi.