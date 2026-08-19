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Cae tras persecución por ataques armados en Álvaro Obregón

El detenido fue localizado mediante las cámaras del C2 Poniente; llevaba cerca de un kilogramo de posible marihuana

Por El Universal

Agosto 19, 2026 02:38 p.m.
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Cae tras persecución por ataques armados en Álvaro Obregón
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)detuvieron a un hombre de 31 años después de una persecución, por su posible relación con dos agresiones con arma de fuego en la alcaldía Álvaro Obregón.

      Los ataques ocurrieron en el cruce de las calles Magnolia y Galeana, en la colonia Pueblo de Santa Fe, donde un hombre y una mujer resultaron heridos de bala.

      Paramédicos atendieron a las víctimas y las trasladaron a un hospital para que recibieran atención médica especializada.

      Después del reporte, agentes de la SSC y operadores del C2 Poniente revisaron las cámaras de videovigilancia e identificaron un automóvil presuntamente relacionado con los hechos.

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      Mediante un cerco virtual, el vehículo fue localizado en el cruce de Sur 122 y Paralela 7, en la colonia José María Pino Suárez. Los policías marcaron el alto al conductor y realizaron una revisión preventiva.

      Dentro de la unidad encontraron dos bolsas con aproximadamente medio kilogramo cada una de una hierba seca con características similares a la marihuana, dos teléfonos celulares y una mochila pequeña con una identificación oficial.

      El conductor fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público junto con el automóvil y los objetos asegurados. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

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