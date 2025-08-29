Impartirá Omar Quintero clínica de basquetbol

El coach de la Selección Mexicana de Basquetbol, Omar Quintero, encabezará una clínica dirigida a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años los días 29, 30 y 31 de agosto, con actividades programadas en distintos espacios deportivos de la capital potosina.

Hasta el momento, se tiene registro de más de 300 participantes, quienes recibirán instrucción en los fundamentos básicos del baloncesto, además de dinámicas enfocadas en el desarrollo físico y deportivo para mejorar el nivel en la cancha y físico.

El programa comenzará este viernes en el Auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga II, con actividades divididas en dos grupos: de 16:00 a 17:30 horas y de 17:30 a 19:00 horas. El sábado la sede será la Universidad Politécnica, con sesiones de 9:30 a 11:00 y de 11:00 a 12:30, mientras que el domingo las actividades concluirán en el Club Deportivo La Loma, de 9:30 a 12:30 horas.

Durante la presentación, Omar Quintero adelantó que existe la posibilidad de que la Selección Mexicana de Basquetbol regrese a San Luis Potosí para enfrentar a República Dominicana, equipo ubicado en el lugar 13 del ranking mundial. Recordó que, en febrero pasado, tanto el Auditorio Miguel Barragán como la Arena Potosí.

