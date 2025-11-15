Inauguran el Torneo Nacional de Frontenis

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Torneo Nacional de Frontenis, evento que forma parte de las actividades conmemorativas por el 85 aniversario del Club Deportivo Potosino (CDP), del 14 al 16 de noviembre del presente año.

La ceremonia reunió a autoridades deportivas, directivos y representantes de organismos estatales y nacionales, quienes dieron el arranque oficial a esta competencia tendrá jugadores de distintas categorías y entidades del país. El acto protocolario se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y reconocimiento al impulso que el club ha brindado al frontenis durante años.

En el presídium destacó la presencia del Dr. Juan Alberto Martínez, presidente del Honorable Consejo de Administración del CDP, quien dirigió un mensaje de bienvenida a los atletas y entrenadores, resaltando el compromiso del club con el desarrollo deportivo y la proyección del talento nacional.

A nombre de la Federación Mexicana de Frontenis y Pelota Vasca asistió el Lic. Jorge Frías, representante del presidente del organismo, quien subrayó la importancia de este tipo de competencias para fortalecer el nivel competitivo en el país. También estuvo presente Mónica Chevaile, Reina del Club, acompañando con el saque inicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El evento contó además con la presencia del Lic. Luis Fernando Fernández, presidente de la Asociación Potosina de Frontenis; el Lic. Gerardo Rodríguez, gerente general del CDP; la Lic. Gabriela López, gerente de Deportes del club; y el Ing. Jaime Barrón, presidente de la comisión de Frontenis.