Isaac del Toro consigue podio

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El ciclista mexicano Isaac del Toro consolidó una de las actuaciones más destacadas para el deporte nacional al ascender a la tercera posición de la clasificación general del Tour de Francia, luego de finalizar en el tercer puesto durante la exigente sexta etapa disputada entre Pau y Gavarnie-Gèdre.

Con este resultado en el primer bloque de alta montaña, el corredor originario de Ensenada, Baja California, se integró de manera formal a la disputa por los primeros puestos de la prestigiosa competencia europea.

Las maniobras tácticas del equipo UAE Team Emirates resultaron determinantes para el éxito de la jornada de 186.2 kilómetros y 4,100 metros de desnivel acumulado. Isaac del Toro marcó el ritmo de aceleración del pelotón en las pendientes del mítico Col du Tourmalet, lo cual sirvió de apoyo para el ataque definitivo de su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar, quien se adjudicó la victoria de la etapa con un registro cronometrado de 4 horas con 32 minutos y asumió el liderato general de la carrera.

En los metros finales antes del cruce de meta, ejecutó un cambio de ritmo frente al belga Remco Evenepoel, asegurando el tercer puesto del día a 2 minutos y 57 segundos del ganador. Este avance operativo en la carretera permitió al deportista de 22 años escalar cinco casillas dentro de la clasificación general, situándose a una diferencia de 3 minutos y 27 segundos de Pogacar y consolidando el dominio provisional de su escuadra en el circuito.

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Asimismo, el desempeño físico en los puertos montañosos otorgó a Isaac del Toro los puntos necesarios para recuperar el maillot blanco, distintivo oficial que lo acredita como el corredor joven mejor posicionado en todo el Tour de Francia. Las estadísticas generales sitúan al danés Jonas Vingegaard en la segunda posición global a 2 minutos y 42 segundos del líder, seguido por el mexicano.